Stiri pe aceeasi tema

- Femeile au fost rasfațate astazi cu cele mai frumoase cadouri din partea celor dragi, cu ocazia zilei de 8 martie. Cristina Spatar se poate simți o femeie implinita alaturi de familie. Vedeta a postat pe rețelele de socializare cadoul prețios pe care l-a primit de la soțul ei, Vicențiu Mocanu.

- Anca Serea a vorbit despre cadourile pe care i le face soțul ei, in cea mai speciala zi din an pentru femei. Vedeta a vorbit despre cat de romantic este Adrian Sina atunci cand vine vorba despre astfel de gesturi.

- Oana Zavoranu, in varsta de 49 de ani, a transmis un nou mesaj, dupa ce s-a spus ca este la un pas de divorț și are probleme financiare grave. Deși vine cu reacții in mediul virtual, vedeta nu a dat pana acum o explicație clara a situației prin care trece. Oana Zavoranu a marturisit recent ca momentele…

- Cristina Șișcanu le-a marturisit fanilor ca, de curand, soțul sau a primit o amenda pentru o neregula din luna iulie a anului trecut, atunci cand cei doi au fost in vacanța. Dupa mai multe luni, abia in prezent, au aflat de faptul ca au fost amendați, dupa ce au depașit viteza legala.

- Succes romanesc impresionant pe scena de la „America’s Got Talent: All-Stars” din America! Ana Maria Margean (13 ani), vestita fetita ventriloc din Romania, care a castigat „Romanii au talent” in 2021, a uimit luni juriul international al competitiei de la Los Angeles si s-a calificat in finala prestigiosului…

- Larisa Udila trece printr-un proces de transformare și a pierdut mult in greutate, insa nu singura, ci susținuta la orice pas de soțul ei. Vedeta nu a fost lasata la greu in momentele dificile in care a trebuit sa se abțina de la mancare, astfel ca cei doi au fost alaturi unul de celalalt și in acest…

- Vestea ca Oana Zavoranu, in varsta de 49 de ani și Alex Ashraf sunt la un pas de divorț i-a luat pe toți prin surprindere, mai ales ca au aparut informații cum ca barbatul ar avea deja alta relație cu o alta femeie. Vedeta nu a dat prea multe detalii despre aceasta situație, insa a transmis un mesaj…

- Oana Zavoranu pare ca și-ar ierta soțul necondiționat! Vedeta nu uita de gesturile prin care sa iși arate susținerea și afecțiunea fața de Alex, nici chiar atunci cand greșește. Chiar daca Alex a fost in urma cu o seara la o alta femeie, iar astazi a revenit acasa la soția lui, cei doi au plecat impreuna…