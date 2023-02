Stiri pe aceeasi tema

- Romania abia și-a desemnat oficial care ne va reprezenta la Eurovision 2023. Theodor Andrei va urca pe scena de la Liverpool in luna mai cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, insa primele cote de la casele de pariuri nu arata prea incurajator, asta in condițiile in care multe din statele participante inca…

- Eurovision 2023. Theodor Andrei, in varsta de 19 ani, va reprezenta Romania la Liverpool in luna mai 2023. Tanarul artist are planuri mari pentru viitor și spune ca, in ciuda faptului ca (probabil) mulți nu cred in el, va demonstra ca iși poate atinge obiectivele. Eurovision a fost visul sau inca din…

- Melodia care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool a fost aleasa, sambata, in cadrul finalei Selecției Naționale a Eurovision 2023. Publicul a votat și a decis ca Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)” sa reprezinte țara noastra la Eurovision 2023.

- Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” a caștigat selecția naționala Eurovision 2023. Piesa a fost cea mai votata de public - singurul criteriu de departajare - dintre cele 12 cantece intrate in finala naționala. Competitia internationala Eurovision 2023 va avea loc la Liverpool - semifinalele…

