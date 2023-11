Stiri pe aceeasi tema

- La finalul ședinței de Guvern de astazi, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a luat la ochi bugetarii de lux de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), spunand despre ASF ca nu face cinste Romaniei și situației bugetare a țarii. Marcel Boloș, ministrul Finanțelor și-a exprimat supararea și…

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala a verificat mai multe firme care vand, printre altele, și produse cu adaos comercial plafonat. In urma controalelor, efectuate zilele acestea in București de inspectorii antifrauda fiscala, au fost aplicate amenzi in valoare de 4 milioane de lei, transmite Marcel…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat miercuri, 4 octombrie, ca reforma jocurilor de noroc este obligatorie și ca este nevoie de un regim juridic mai serios. „Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic…

- Marcel Bolos a fost intrebat joi, la Antena 3 cum va proceda Guvernul cu taxa impusa bancilor pentru a nu se inregistra o majorare a ratelor. “Taxa pe banci este exclus sa genereze o majorare a costului ratelor oamenilor la banci. Ar fi o nebunie acest lucru. Impactul bugetar suplimentar pe care il…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca pensiile trebuie ajustate in functie de inflatie si ca acest lucru este prevazut de legislatie. Totodata, premierul a mai adaugat ca pensiile trebuie marite diferențiat. Clarificarea a venit dupa ce ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus ca pensiile…

- Președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina, a semnat, marți, la Palatul Victoria, in prezența premierului Marcel Ciolacu, contractul de finanțare pentru proiectul de achiziționare a celor 25 de microbuze electrice destinate transportului elevilor. Astfel, peste 5800 de elevi din județul Argeș…

- Marcel Boloș a declarat ca Guvernul va crește cota TVA pentru tranzacțiile cu locuințe de la 5% la 9%. Tranzacțiile cu locuințe noi, apartamente sau case, pentru care in prezent se aplica o cota redusa de 5% TVA, vor trece la o cota de TVA de 9%, a declarat marți, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Marcel…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, pana la sfarsitul lunii octombrie, Comisia Europeana vrea sa inchida negocierile cu Romania privind cererea de plata numarul 3 pentru fondurile europene alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Țara noastra mai are o singura reforma de indeplinit:…