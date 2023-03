Stiri pe aceeasi tema

- Starul de cinema Jeremy Renner, cunoscut pentru rolul sau Clint Barton/Hawkeye din universul cinematic Marvel, personajul lui aparand in mai multe filme și avand propriul serial, a fost grav ranit in urma unui accident in timp ce curața zapada, a anunțat reprezentantul sau. Actorul se afla in spital,…