- Catrinel Sandu (43 de ani) și partenerul ei de viața, medicul stomatolog american Steve Schroeter (47 de ani), s-au cununat religios in Romania. Cei doi s-au casatorit in octombie 2019 și in Statele Unite ale Americii, acolo unde Catrinel și Steve traiesc de cațiva ani, iar acum au decis sa faca și…

- Alexandra Stan a luat prin surprindere pe toata lumea cu faptul ca s-a casatorit in mare secret cu un barbat despre care nimeni nu știa ca ii este iubit. Vedeta a facut marele pas la doar cateva luni dupa ce l-a cunoscut pe Emanuel, cel care i-a fost terapeut, dar și bun prieten.

- A fost odata ca n povesti, a fost ca niciodata, din rude mari imparatesti o prea frumoasa fata. Si o chema Constanta si era unica, cu iesire la mare si nisipuri fine. Frumoasa, ingrijita si pretioasa, a fost o perla a mamei Romania.Iata ca totul pare o poveste de adormit copii, insa realitatea este…

- In urma cu cateva zile va povesteam despre unul din ce mai importanți producatori de film romanesc. Numele lui este Andrei Boncea și recent a adus in Romania o noua producție de la Hollywood. Filmarile vor avea loc la Vulcanul de la Racoș, un ținut parca din alta lume. Vulcanul de la Racoș, un ținut…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat joi, ca PNRR a fost respins și acest fapt este "un dezastru pentru România". Ciolacu susține ca ministrul Cristian Ghinea ar fi interzis prin ”secret de serviciu” sa se vorbeasca despre ”acest eșec”. Și europarlamentarul,…