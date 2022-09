Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii continua sa stea la coada la Londra pentru a aduce un omagiu reginei Elisabeta a II-a. Joi dimineața, coada avea o lungime de peste 4 kilometri, potrivit BBC . Șirul de oameni care au așteptat intreaga noapte sa iși ia ramas bun de la suverana se intinde de la Westminster Hall, unde este depus…

- Sicriul in care se afla fosta suverana Elisabeta a II-a, incadrat de soldati in tinute de gala, a fost scos miercuri din Palatul Buckingham, resedinta oficiala a reginei in cei 70 de ani de domnie si a fost transportat spre Palatul Westminster, unde va fi expus pentru ca britanicii sa-si ia adio de…

- Ce legatura are principesa Margareta cu familia regala britanica. Ea a fost invitata la inmormantarea reginei Elisabeta a II a, iar custodele Coroanei din Romania, și prințul consort Radu Duda vor lua parte la funeraliile suveranei Marii Britanii, potrivit unui comunicat al Casei Regale.

Custodele Coroanei, MS Margareta, si principele consort Radu vor participa la funeraliile reginei Elisabeta a a II-a, a transmis, marti, Secretariatul Regal.

- Harry, duce de Sussex, a ajuns la castelul Balmoral, unde deja au fost depuse flori, la cateva ore dupa ce au sosit fratele sau William si printii Andrew si Edward. Printul Harry se va alatura celorlalti membri ai familiei regale sositi la Balmoral, unde regina Elizabeth a II-a a murit in urma cu cateva…