O sefa de serviciu in cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a primit de peste 30 de ori sume de bani cuprinse intre 1.500 lei și 3.000 lei, cu titlu de mita, dupa ce salariul i-a fost redus cu 1.000 lei din cauza unei reorganizari instituționale. A facilitat in schimb achiziția de catre o direcție agricola județeana a mai multor autoturisme, laptopuri sau telefoane. Este vorba de Livia Ciobanu, o femeie de 57 de ani, șef Serviciu Buget și Analiza Bugetara in cadrul Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene din Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR),…