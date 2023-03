Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a obtinut, sambata, medalia de aur si in finala la sol, iar Andrei Muntean s-a clasat pe locul 5 la paralele, la Cupa Mondiala de la Doha. In finala la sol, gimnasta tricolora a fost notata cu 13.600, iar pe podium au mai urcat Chiaki Hatakeda (Japonia, 12.900) si Breanna…

- In perioada 22 iunie – 17 septembrie 2023, romanii din Cluj-Napoca, Oradea, Suceava și Timișoara vor putea ajunge la mare cu avionul. Biletele au fost deja puse in vanzare. Au fost lansate zborurile interne operate de AirConnect in sezonul estival 2023, pe rutele: • Constanța – Cluj • Constanța – Timișoara…

- Fost consilier in Ambasada romaniei din Danemarca, Alina Jalea a fost numita consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Conform deciziei publicate vineri in Monitorul Oficial, Alina Jalea a fost numita in funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Hotararea intra…

- Simona Halep, care are 31 de ani, a atras atenția cu cele mai recente fotografii pe care le-a distribuit pe Instagram, la secțiunea Instastory. Așa s-a aflat ca jucatoarea de tenis nu petrece anul acesta Craciunul in Romania, ci in Marea Britanie. Sportiva s-a fotografiat in mai multe locații din Londra.…

- Simona Halep are probleme mari din cauza scandalului de dopaj, iar Patrick Mouratoglou nu o include in planurile sale pentru anul 2023. Antrenorul francez a acordat un interviu in care a vorbit foarte mult despre faptul ca se va concentra pe jucatorul danez Holger Rune și nu a scos nicio vorba despre…