Cine este românul acuzat de moartea a 39 de vietnamezi, în Anglia Il cheama Marius Mihai Draghici, are 49 de ani și este din Onești, județul Bacau. Draghici transporta vietnamezi din Franța in Marea Britanie, mai ceva ca pe animale, intr-o duba frigorifica. Totul pana intr-o zi cand, 39 de oameni au murit in duba frigorifica a romanului. Marius Mihai Draghici a fost dat in urmarire internaționala, intr-un dosar privind moartea a 39 de vietnamezi intr-un camion frigorific in Essex, in anul 2019. Marius Mihai Draghici a fost prin in Romania, la București, pe data de 10 august 2022. Cadavrele victimelor au fost descoperite in partea din spate a remorcii camionului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

