Cine este românca care participă la un experiment NASA O romanca va face parte din echipa de cercetatori NASA. Timp de un an, aceștia vor experimenta existența umana pe planeta Marte intr-o capsula. Este vorba, mai exact, de romanca Irina Anca Șelariu, care și-a inceput studiile la Universitatea Transilvania Brașov și le-a continuat și aprofundat in SUA. Romanca are un doctorat in biomedicina la Universitatea din New Jersey.Dupa terminarea studiilor, aceasta a devenit specialist in microbiologie in marina SUA. Irina Șelariu s-a remarcat prin descoperirea și fabriciarea unor vaccinuri virale și managementul proiectelor de cercetare a bolilor infecțioase.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

