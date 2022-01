David Sassoli, președintele Parlamentului European, in varsta de 65 de ani, a decedat marți dimineața intr-un spital din nordul Italiei, unde era internat de mai bine de doua saptamani, a anunțat pe Twitter purtatorul sau de cuvant. Social-democratul italian a fost numit presedinte al Parlamentului European in iulie 2019 si se afla in ultima saptamana […] The post Cine este Roberta Metsola, favorita sa preia președinția Parlamentului European, dupa moartea lui David Sassoli first appeared on Ziarul National .