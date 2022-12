Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Todea a fost surpriza sezonului 10 Chefi la cuțite! Concurenta a ajuns pana in Marea Finala a show-ului culinar, insa puțini sunt cei care știu cu ce s-a ocupat inainte sa devina bucatar. Hai sa vezi ce a spus chef Florin Dumitrescu despre ea.

- Doar o singura proba ii mai desparte pe concurenți de marea finala, emoțiile și tensiunile se resimt in platoul de la Chefi la cuțite. Doar trei concurenții vor merge in marea finala, insa vor trebui sa treaca de ultima proba din sezonul 10, de la Chefi la cuțite. Iata vestea pe care le-a dat-o Gina…

- Florin Dumitrescu a pierdut un nou concurent la „Chefi la cuțite”, in ediția de aseara. Nimeni nu se aștepta ca Ștefania Pop sa paraseasca emisiunea.La duelul de dupa cel de-al 15-lea battle de la Chefi la cuțite sezonul 10, concurenții au avut de pregatit amuse bouche de trei tipuri. Apoi, cand cronometrul…

- Brigitta a fost eliminata cu 6 puncte din sezonul 10 Chefi la cuțite, insa chef Florin Dumitrescu a luat decizia de a o salva cu o amuleta puternica. Aceasta a reprezentat pentru ea inca o șansa in show-ul culinar. Vedeta a facut cateva dezvaluiri din cadrul show-ului la Xtra NIght Show, emisiunea de…

- Claudia Radu s-a schimbat mult de cand a participat in sezonul 8 de Chefi la cuțite. Recent, fosta semifinalista a show-ului culinar a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu ea ținand cuțitul pe care l-a primit in preselecții.

- Eliminare controversata la Chefi la cuțite! In ediția din aceasta seara a show-ul culinar, sezonul 10, echipa lui Florin Dumitrescu a pierdut primul concurent, dupa ce preparatul lui a acumulat 6 puncte din partea juraților. Iata cine e fost eliminat in primul duel!

- Britanica Jessica Alves, candva barbat, s-a dovedit cea mai extravaganta concurenta din platoul ”Chefi la cuțite” de la inceputurile emisiunii. Show-ul culinar de la Antena 1 a fost de-a dreptul condimentat aseara, de un transeexual celebru la nivel mondial, candva cunoscut drept ”Papușa umana Ken”…

- Izabela Novac are 22 de ani, vine din Drobeta-Turnu Severin și este antrenoare de tenis. Concurenta s-a inscris in sezonul 10 Chefi la cuțite pentru a-și depași limitele, iar cea care a susținut-o in aceasta experiența a fost bunica ei.