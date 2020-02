Stiri pe aceeasi tema

- Primul roman diagnosticat cu coronavirus este un tanar din comuna gorjeana Prigoria. Acesta a intrat, conform unor surse, in contact indirect cu italianul care a fost in Romania si care, ulterior, a fost depistat cu temutul virus.

- (Foto: Inquam\George Calin) Raed Arafat și ministrul Sanatații, Victor Costache, au anunțat miercuri noaptea ca a fost depistat primul caz de infectare cu coronavirus in Romania. Cei doi oficiali au anunțat un rezultat pozitiv la testele din Gorj: un barbat dintr-un sat, care a fost la vanatoare cu…

- A fost confirmat primul caz de coronavirus din Romania: persoana este din Gorj. A avut contact direct cu cetațeanul italian și era de doua zile in izolare la domiciliu. este un tana de 25 de ani, cunoștința a italianului. Victor Costache, ministrul Sanatații: Sunt 13 persoane din Gorj…

- Un al doilea cetatean italian care a fost in Romania a fost diagnosticat cu infectie cu noul coronavirus. Acesta a venit in tara impreuna cu barbatul de 71 de ani la care a fost confirmat, ieri, noul virus gripal. A doua persoana infectata care a vizitat Romania este un barbat de 51 de ani din localitatea…

- Acesta este italianul diagnosticat cu noul coronavirus, in Italia, dupa reintoarcerea sa din Romania. Italianul de 71 de ani venise in vizita la rudele partenerei sale, in Craiova. Cesare Emendatore este italianul infectat cu noul coronavirus, care a calatorit in Romania, timp de cinci zile. Acesta…

- Italianul infectat cu noul coronavirus a calatorit in Craiova, unde a fost 5 zile, in perioada 18-22 februarie. Revenit in Italia, acesta s-a prezentat la urgența cu simptome de gripa. Dupa teste, acesta a fost gasit pozitiv pentru coronavirus și a fost transportat de urgența la un spital din Rimini,…

- Ministerul Afacerilor Externe face demersuri, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Roma, pentru a afla mai multe informații cu privire la italianul diagnosticat cu coronavirus, care a fost in vizita in...

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, roman, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania și s-a intors in Italia, unde este internat in prezent.Barbatul ar fi fost chiar in weekendul trecut in Romania. Știre in curs de actualizare.