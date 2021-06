Cine este primul liberian condamnat pentru crime de război și canibalism / VIDEO Un fost comandant al rebelilor din Liberia a fost condamnat vineri la 20 de ani de inchisoare de un tribunal elvetian, devenind astfel primul liberian condamnat pentru crime de razboi comise in timpul conflictului din tara sa, informeaza AFP si Reuters. Curtea penala federala a Elvetiei l-a declarat pe Alieu Kosiah, 46 de ani, vinovat de numeroase atrocitati, printre care omucideri, violuri, folosirea de copii soldati si un act de canibalism, comise in timpul primului dintre cele doua razboaie civile care s-au succedat in Liberia si care au facut circa 250.000 de morti intre 1980 si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

