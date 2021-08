Cine este presupusul autor al atacului armat din Marea Britanie Presupusul autor al atacului armat de joi seara din Plymouth, soldat cu cinci morti, intre care o fetița in varsta de trei ani, avea permis de port-arma, iar mesajele sale pe retelele sociale indica tendinte depresive, relateaza agentiile internationale de presa. Tanarul identificat vineri de politie ca fiind Jake Davison, de 22 de ani, a utilizat, potrivit unor martori, o pusca cu pompa pentru a impusca mortal mai intai o femeie din propria sa familie, apoi alti patru oameni in strada, intre care o fetita de trei ani. Anchetatorii au exclus deocamdata o motivatie terorista sau o legatura cu o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

