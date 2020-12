Cine este premierul interimar Nicolae Ciucă: ce studii are la bază Luni seara Ludovic Orban a decis sa demisioneze din funcția de premier, ca urmare a rezultatelor slabe obținute de PNL la alegerile parlamentare. In urma acestei decizii, Klaus Iohannis l-a desemnat pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, premier interimar. Cine este Nicolae Ciuca Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, s-a nascut pe 7 februarie 1967 in localitatea Plenita, judetul Dolj. In anul 1985 el a absolvit Liceul Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova si ulterior Scoala Militara de Ofiteri Activi “Nicolae Balcesc Dupa absolvirea școlii militare, el a fost repartizat comandant de pluton lansare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Generalul Nicolae Ciuca, desemnat prim-ministru interimar dupa ce Ludovic Orban si-a dat demisia ca urmare a rezultatelor alegerilor parlamentare, este actualul ministru al Apararii in Guvernul Orban. Nicolae Ciuca este militar de cariera. A absolvit cursurile Academiei de Inalte Studii Militare,…

