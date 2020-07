Cine este piromanul care a INCENDIAT catedrala din Nantes

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat originar din Rwanda, „necunoscut politiei franceze”, a fost retinut in legatura cu incendiul izbucnit sambata dimineata la catedrala Saint Pierre et Saint Paul din Nantes, unde el era voluntar, informeaza Le Figaro. Barbatul in varsta de 39 de ani a fost retinut sambata in cadrul anchetei…

- Un incendiu a cuprins sambata dimineata catedrala din Nantes, a anuntat Serviciul de pompieri din departamentul Loire-Atlantique (vestul Frantei), transmite AFP, relateaza Agerpres. ”Focul nu a fost stins, este in curs de atac. Este un incendiu mare”, a indicat Centrul operational departamental pentru…

- Un incendiu a cuprins sambata dimineata catedrala gotica Saint-Pierre-et-Saint-Paul, situata in centrul orasului Nantes, a anuntat Serviciul de pompieri din departamentul Loire-Atlantique (vestul Frantei), transmit agențiile de presa straine.

- Incendiul izbucnit sambata dimineata in interiorul catedralei Saint Pierre et Saint Paul din orasul francez Nantes este anchetat ca fiind premeditat, potrivit presei franceze.O angajata a unei brutarii aflate peste drum de catedrala a alertat pompierii sambata dimineata dupa ce a vazut flacari…

- Lupta contracronometru, de la inalțime – și la propriu, și la figurat. Zeci de pompieri au intervenit pentru a stinge un incendiu care afecteaza catedrala Saint-Pierre-et-Saint-Paul din Nantes. Fum și flacari au fost observate ieșind din interiorul construcției in stil gotic aflate in orașul situat…

- ''Focul nu a fost stins, este in curs de atac. Este un incendiu mare'', a indicat Centrul operational departamental pentru situatii de urgenta (Codis), conform Agerpres. Pentru stingerea focului au fost mobilizati 60 de pompieri. Nu este prima oara cand catedrala din Nantes este afectata…