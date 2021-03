Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a explicat ca plata personalului din centrele de vaccinare a fost intarziata pentru ca un funcționar public din Ministerul Sanatații care trebuia sa „completeze o hartie, sa o semneze și sa o trimita mai departe” nu a facut acest lucru. „Banii au fost ceruți de…

- ”In cursul zilei de astazi, am primit de la Ministerul Sanatatii cererea de deschidere pentru credite bugetare in valoare de 4,18 milioane de lei, pe care am aprobat-o cu prioritate, astfel incat sumele necesare sa ajunga cat mai repede in centrele de vaccinare”, a anuntat, marti seara, ministrul Finantelor…

- Ministerul Finanțelor va aloca banii necesari pentru plata salariilor personalului medical din centrele de vaccinare de îndata ce va primi solicitarea de la Ministerul Sanatații, se arata într-o poziție publicata pe pagina de Facebook a instituției. Coordonatorul campaniei de vaccinare,…

- Ministrul Sanatații anunța controale la centrele de vaccinare anti-COVID Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, anunța controale la centrele de vaccinare anti-COVID, iar pentru neregulile depistate vor fi aplicate sancțiuni. Controalele vor…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat azi ca vrea ca „in cel mai scurt timp” sa fie simplificata procedura de autorizare și organizare a centrelor de vaccinare anti-Covid-19, scrie hotnews . Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, Vlad Voiculescu a anunțat azi, intr-o videconferința…

