Noul șef al Vamilor va fi cu siguranța "agreeat" de sindicaliști pentru ca, conform declarației de avere, in anul 2023 a imprumutat-o cu suma de 117000 EUR pe Ionela Iov, vicepreședinta Sed Lex și consilier juridic al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante. Marcel Mutescu a fost numit de Marcel Ciolacu in funcția de șef