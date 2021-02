Stiri pe aceeasi tema

- Prima gala din sezonul 16 al show-ului Te cunosc de undeva a fost difuzata aseara la Antena 1, iar caștigatorul serii a fost Radu Ștefan Banica. Momentul sau i-a adus apreciere din parte juraților și nu numai. Sora lui, Violeta Banica, și-a aratat susținerea pe rețelele de socializare. Și mama ei,…

- In prima ediție din sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva”, Radu Ștefan Banica a fost marea revelație, motiv pentru care a primit cele mai multe puncte și a fost desemnat caștigatorul galei din 6 februarie 2021.

- Cel de-al 16-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, incepe sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu una dintre cele mai indraznețe distribuții a artiștilor care vor trai magia transformarilor. 11 concurenți talentați și dornici de distractie vor intra…

- Indragita actrita Emilia Popescu va face parte din echipa noului sezon "Te cunosc de undeva", ce incepe pe 6 februarie la Antena 1. Artista il va avea coleg pe Radu Stefan Banica, fiul prietenului si colegului ei, Stefan Banica. Insa putini stiu ca vedeta a avut ocazia de a juca si cu Stefan Banica…

- Ștefan Banica se poate mandri cu fiul sau cel mare, care ii calca pe urme in ceea ce privește profesia. Radu Ștefan Banica este student la UNATC și este unul dintre concurenții noului sezon de la Te cunosc de undeva!

- Radu Ștefan face parte dintre vedetele care vor participa la „Te cunosc de undeva”, in noul sezon. Alaturi de acesta, vor urca pe scena Emilia Popescu, Mirela Vaida dar și alte vedete de renume.Mirela Vaida abia asteapta sa paseasca in jocul transformarilor: „Culmea, nu sunt prezentator!”, a glumit…

- Gabriela Cristea a urcat pe scena „Te cunosc de undeva” alaturi de soțul ei, Tavi Clonda, și au oferit fanilor un duet de excepție. Cu toate acestea, fanii au observat un detaliu cel puțin interesant, care imediat le-a dat de gandit.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut istorie in divertismentul televizat, avand in palmares o mulțime de emisiuni celebre. Glume, șotii, travesti, dans, muzica, aventura, asta știu sa arate pe micul ecran, chiar daca in realitate nu traiesc mereu perioade roz. Click! Iți arata cum i-a surprins…