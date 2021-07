Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in județul Olt. Un barbat a murit in incendiul izbucnit in propria sa locuința. Vecinii au fost primii care au apelat numarul special de urgența, 112, și au chemat ajutoare, astfel ca au anunțat ca au sesizat flacarile, urmate de o explozie. Pompierii au venit imediat la fața locului sa stinga…

- Pompierii si scafandrii au reusit sa gaseasca, joi dupa-amiaza, si trupul celei de-a doua fete disparute in Dunare, la Isaccea, in judetul Tulcea, la inceputul acestei saptamani. In cursul diminetii a fost descoperita sora sa, ele fiind gasite in aceeasi zona, informeaza News.ro . „In jurul orei 13.00…

- Trupul neinsufletit al lui Ioan Crisan, omul de afaceri aradean ucis in explozia masinii sale pe 29 mai, a fost ridicat de la morga in a zecea zi de la tragicul eveniment. Tot marti, la Arad a sosit seful Politiei Romane, pentru a verifica stadiul anchetei, informeaza Agerpres . La morga Spitalului…

- O crima a avut loc in Maramureș, acolo unde un barbat a fost gasit mort cu doua cuțite in piept. Barbatul avea doar 35 de ani și a fost descoperit duminica dimineața in localitatea Șomcuta Mare. Barbat gasit mort cu doua cuțite in piept Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in zona unei palincarii.…

- Poliția spaniola investigheaza moartea unui barbat de 39 de ani al carui cadavru a fost gasit in interiorul unei statui care reprezinta un dinozaur. Autoritațile au fost alertate simbata, dupa ce un tata și fiul sau au simțit un miros specific raspidit de statuia realizata din papier-miche (un fel de…

- Aproximativ 1.000 de migranti minori se aflau in continuare luni in enclava spaniola Ceuta, de unde 7.500 de persoane au fost retrimise in Marocul vecin de la inceputul saptamanii trecute, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Acesti minori neinsotiti ratacesc pe strazi sau sunt…

- Autoritatile au fost alertate sambata, dupa ce un tata si fiul sau au simtit un miros specific raspadit de statuia realizata dintr-un fel de carton presat folosit ca material de constructie, instalata in Santa Coloma de Gramenet, o suburbie a Barcelonei, potrivit BBC. Barbatul a zarit apoi cadavrul…

- Ion Dichiseanu va fi inmormantat pe data de 22 mai la cimitirul Bellu din București. Romanii care doresc sa-i aduca un omagiu o pot face in foaierul teatrului Nottara, unde trupul neinsuflețit al actorului va fi depus maine, pe 21 mai, la ora 13.00. Cum se va desfașura slujba de inmormantare Slujba…