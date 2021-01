Stiri pe aceeasi tema

- Printre sustinatorii lui Donald Trump care au luat cu asalt, miercuri, Congresul Statelor Unite, se numara si Jake Angeli, extremist de dreapta din Arizona si sustinator al teoriei conspiratiei QAnon.

- Poliția Capitoliului din Statele Unite ale Americii solicita suplimentarea forțelor de ordine și inclusiv ajutor din partea autoritaților federale, relateaza CNN.O sursa dinrandul forțelor de ordine a declarat pentru CNN ca exista mai multe dispozitivesuspecte in afara cladirii Congresului, care a fost…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna a Camerei Reprezentantilor…

- Statul-cheie Arizona a certificat oficial luni victoria lui Joe Biden la prezidentialele din Statele Unite, consolidand in plus victoria democratului in fata lui Donald Trump care, pana in prezent, nu si-a recunoscut infrangerea, relateaza AFP. "Astazi, am semnat certificarea rezultatului alegerilor…

- ALEGERI SUA 2020. Donald Trump și Joe Biden se infrunta in aceasta noapte in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Donald Trump, 74 de ani, președintele in funcție, candideaza din partea Partidului Republican. Este secondat de vicepreședintele Mike Pence, 61 de ani, fost guvernator…

- Primarul democrat al orasului New York, Bill de Blasio, a numit-o joi pe Juanita Holmes in functia de director al Departamentului de patrulare, plasand-o astfel la conducerea celor 77 de comisariate si a majoritatii politistilor din New York Police Department (NYPD), principala politie municipala din…

- Cu opt zile inaintea alegerilor, presedintele american, Donald Trump, a inregistrat o victorie uriașa data cu confirmarea magistratei conservatoare Amy Coney Barrett la Curtea Suprema a Statelor Unite, de acum pozitionata durabil si solid la dreapta, noteaza AFP, citata de Agerpres.In pofida opozitiei…