Cine este iubitul lui Emily Burghelea? Cum arata fara masca? Emily Burghelea a devenit celebra odata cu participarea in cadrul show-ului Bravo, ai stil! de pe Kanal D. Ea a ajuns pana in finala in sezonul trei al competiției, dar a pierdut premiul cel mare in fața Iulianei Doroftei, buna sa prietena la acea vreme. Ulterior, Emily a mai avut cateva proiecte in televiziune, atat la Antena 1, cat și la Pro TV. In prezent, aceasta este creator de conținut și se bucura de succes in mediul online. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de EMILY BURGHELEA (@emilyburghelea) Deja de…