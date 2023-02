Stiri pe aceeasi tema

- Simona Patruleasa are o relație speciala cu fiica sa, Ingrid. Fata prezentatoarei TV va implini in curand 12 ani și considera ca uneori mama ei este foarte stricta și severa. Ingrid, fiica Simonei Patruleasa și al lui Sabin Ivanof, este eleva in clasa a 5-a și are 11 ani. In cadrul unui interviu, prezentatoarea…

- Inspectorii sanitari vor efectua un control la Spitalul de Copii "Victor Gomoiu", dupa ce unei fetite i s-ar fi ars corneea in urma expunerii la raze ultraviolete, a precizat, luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.

- Lisa Marie Presley, unica fiica a lui Elvis Presley, a murit la doar 54 de ani. Anunțul a fost facut de catre mama sa. Ea fusese dusa de urgenta la spital dupa ce a suferit un stop cardiac, scrie news.ro , cu referire la CNN.

- Fiul cel mic al lui Christian Sabbagh a fost diagnosticat cu tulburare de spectru autist. Soția jurnalistului a recunoscut ca a avut parte de un șoc și ca a intrat in depresie. Christian Sabbagh a marturisit in cadrul emisiunii „40 de intrebari, cu Denise Rifai” ca soția sa, Iulia, a trecut printr-o…

- Un barbat din judetul Alba a fost retinut, fiind acuzat ca si-a lovit concubina si pe fiica acesteia de 13 ani. Politistii au emis si un ordin de protectie provizoriu, informeaza News.ro. ”La data de 5 decembrie 2022, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au fost sesizati de catre o femeie de 36…

- Liviu Varciu este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din Romania. Celebrul prezentator TV se poate declara un tata norocos. La varsta de 41 de ani, acesta are trei copii cu care se poate mandri oricand. Din prima sa relație, acesta are o fata in varsta de 20 de ani, pe nume Carmina.…