- Romania nu va mai primi in perioada urmatoare serul anti-COVID de la Pfizer, Moderna și Astra Zeneca, ci doar de la Johnson&Johnson. Secretarul de stat in ministerul Sanatații, Andrei Baciu a anunțat, joi, ca livrarile au fost suspendate pentru ca țara noastra are prea multe doze pe stoc, fața de cererea…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, cu liderii din Romania, Polonia, Lituania, Letonia si Estonia, a declarat un oficial de la Washington citat de postul CNN. De altfel, in declarația de presa, președintele Romaniei a confirmat intalnirea pe…

- The National Institute of Statistics (INS) announced on Wednesday that Romania‘s industrial production prices increased by 7.9% in April 2021 compared to the previous year, according to seenews.com. INS stated that in March, Romania’s industrial production price index (PPI) rose 4.84% on the year…

- Un cutremur s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in Romania. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 131 km”, a transmis Institutul…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, ca o tulpina indiana a coronavirusului a fost confirmata in Romania muncitori aflați in Colonia Bod din județul Brașov. Este vorba despre opt persoane sosite din India. Cinci persoane au fost confirmate cu infecția SARS-CoV-2, iar alte trei persoane sunt testate…

- Incendiul de la Secția de psihiatrie a spitalului din Slatina a fost provocat de un pacient aflat in izolator, in sevraj. Acesta ar fi provocat un scurt-circuit la instalația electrica. Șase dintre pacienți, care au fost intoxicați cu fum, au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- Peste 500.000 de doze de vaccin Pfizer BioNTech ajung, luni, in Romania, anunța Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit CNCAV, 511.290 de doze vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.…