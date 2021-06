Cine este interesat? Job bun la Primărie: grădinar-șef Primarul Dominic Fritz a prezentat, vineri, noua organigrama a institutiei, in care apar ca premiere pentru oras posturile de manager de cartier si cel de gradinar-sef al Timisoarei, in acelasi timp fiind desfiintate 10 posturi de conducere si scoase la concurs 64 de posturi „pentru profesionisti, la inceput de drum”. Edilul spune ca noua organigrama reprezinta primul pilon in constructia unei administratii transparente, deschise, eficiente si moderne, un document care aduce schimbari de fond in activitatea institutiei. Noua organigrama a fost construita pe cinci directii, respectiv deschiderea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

