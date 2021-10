Desemnarea lui Dacian Cioloș sa formeze un nou guvern a tulburat apele rau de tot in randul liberalilor, mai ales cei din tabara Cițu, dar exista și un liberal care este oarecum bucuros de aceasta nominalizare. Printre lideri județeni ai PNL care nu s-a poziționat nici cu Orban nici cu Cițu s-a numarat și președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan. Insa, ceea ce se știe mai puțin este faptul ca Ilie Bolojan are o relație excelenta cu Dacian Cioloș, fiind prieteni la catarama. Ca atare, acum in postura de premier desemnat sa formeze un nou guvern, Dacian Cioloș mizeaza foarte mult pe…