Cine este geologul mason garantat de Ponta și impus de PSD în conducerea Curții de Conturi a României Conducerea PSD a propus ieri un personaj extrem de controversat, aflat in siajul masonilor, pentru funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi a Romaniei care a terminat facultate pe vreo 30 de ani. Senatorul Mocioalca, garantat de „Dottore” Victor Ponta Staful PSD l-a propus ieri pentru funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi a Romaniei pe senatorul PSD de Caraș Severin, Ion Mocioalca, in prezent secretar al Senatului. Acesta este un personaj extrem de controversat in politica romaneasca, avand din 2.000 cinci mandate de deputat iar, din 2020, inca un mandat de senator. Inainte de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Edilul Nicușor Dan continua „practicile” Gabrielei Firea de pompare a banilor publici in sacul fara fund, adica in echipa de handbal feminin CSM București, dar, in același timp, a resuscitat și un personaj controversat de pe vremea cand Primaria Capitalei era condusa de la Voluntari. Gabriela Firea…

- Afaceristul Gigi Becali a transformat echipa de fotbal Fotbal Club Steaua București (FCSB) in jucaria sa preferata, fapt pentru care numește pe cine vrea și cand vrea, și, ca atare, a numit un cenzor surpriza. In declarația de avere de pe site-ul Academiei de Științe Economice (ASE), rectorul Nicolae…

- Pentru ca premierul Ciolacu e nemulțumit de stadiul lucrarilor la Autostrada Moldovei A7, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a venit sa lamureasca situația. Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au mers pe șantierul A7 pentru a vedea cum decurg lucrarile la…

- Elevii de la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” au inceput cursurile și in acest an școlar tot in vechea cladire, incadrata in lista imobilelor cu risc seismic II. Neințelegerile dintre conducerea școlii și Primaria sectorului 4 au lasat școala nereabilitata și nereconsolidata. Cei circa 1.000 de elevi…

- Ministrul Transporturilor a declarat ca este convins ca vor exista anchete interne in Ministerul Apararii, dupa ce resturile de drone nu s-au confirmat. „Eu am urmarit comunicatele oficiale. Daca in primele zile ministrul Apararii, dupa care presedintele au spus ca nu e nimic, m-am linistit. Scuzati-ma,…

- Intrebat de jurnaliști despre intenția coaliției de a elimina sporuri precum cel de condiții vatamatoare, prim-vicepreședintele PSD și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a replicat: ”Nu poți sa stai și sa ceri spor de caldura daca ești fochist, e fișa postului!” Ministrul Transporturilor, Sorin…

- Conducerea PSD a numit un personaj extrem de controversat, aflat in siajul masonilor, chiar in conducerea Senatului pentru noua sesiune parlamentara de toamna. Asistentul personal al plagiatorului Radu Balanescu, noul secretar al Senatului La sfarșitul acestei saptamani, conducerea PSD a anunțat cine…

- Procesul de verificare a tuturor suruburilor parapetului de siguranta de pe Podul Suspendat peste Dunare de la Braila a fost finalizat, fiind identificate 401 șuruburi slabite, a anunțat, sambata, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). ”Astazi a fost finalizat procesul…