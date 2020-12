Cine este frumoasa româncă de care s-ar fi îndrăgostit Ion Țiriac la 81 de ani? Ziare.com susține ca omul de afaceri are o noua relație, este vorba de Irina Deleanu, cu 36 de ani mai tanara, nimeni alta decat fosta sportiva emerita a Romaniei și președintele Federației de Gimnastica Ritmica. Cei doi petrec din ce in ce mai mult timp impreuna si chiar se afiseaza in diferite restaurante. Sursa citata mai scrie ca Tiriac isi rasfata partenera cu numeroase cadouri extravagante. Irina Deleanu este divortata, dupa trei casnicii care nu au mers chiar asa cum planuia. Medaliata cu bronz la Campionatul European de gimnastica ritmica, are grija sa ramana in cea mai buna forma. Ion… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

