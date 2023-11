Cine este fostul viceprimar PRO România care s-a stins la 55 de ani Doliu in politica romaneasca: sambata dimineața, s-a stins din viața un fost viceprimar PRO Romania la varsta de 55 de ani. Este vorba de fostul viceprimar al orașului Negrești din județul Vaslui, Radu Moroșanu, care a fi murit din cauza unui stop cardiac. De altfel, se știa despre problemele cardiace ale politicianului. In ultimii ani, Moroșanu a fost director la Aquavas. ”Organizația Județeana PRO Romania Vaslui iși exprima regretul și suntem profund intristați de dispariția cutremuratoare a prietenului și colegului nostru, Moroșanu Radu, fost viceprimar și candidat din partea partidului PRO… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

