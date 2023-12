Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 25 Noiembrie 1999 a murit in Spania, la Santa Cruz de Tenerife, prozatorul, poetul, dramaturgul si istoricul literar roman Alexandru Cioranescu, o personalitate a culturii romane, care a trait in exil intre 1946 și 1999; (n. 15.11.1911 la Moroeni, jud. Dambovița). A fost una dintre cele mai…

- Un accident deosebit de grav s-a produs vineri seara, pe autostrada A1, la ieșirea spre Cisnadie. Cinci mașini și o autoutilitara au intrat in coliziune. A fost activat planul roșu de intervenție, iar potrivit ISU in eveniment au fost implicați 7 adulți și 1 copil. Citește și: Ne-a parasit PETRE DUMITRESCU,…

- INCIDENT… Tragedie fara margini pentru o familie din Vaslui! Alex Avram, un tanar in varsta de 27 de ani, care avea toata viața inainte și care plecase sa lucreze in Spania, a murit in urma unui incident teribil. In timp ce se afla pe o autostrada, Alex s-a dat jos din mașina pentru ca facuse […] Articolul…

- Un roman a murit miercuri noapte dupa ce a cazut de pe acoperișul unui depozit din localitatea spaniola Villanueva de la Reina. Romanul se afla pe acoperișul unei cladiri industriale abandonate situate in apropierea drumului A-6075. El a cazut in gol de la o inalțime de 11 metri. La numarul de urgența…

- Decesul unui cetațean roman aflat in Ucraina a fost confirmat, pentru Realitatea PLUS, de surse din Ministerul Afacerilor Externe. Citește și: Copil de doi ani, cu clavicula rupta, trimis acasa de medici pentru ca „e doar speriat” Potrivit acestora, Ministerul de Externe, prin Consulatul General al…

- Trei persoane au murit in Spania, dupa ce au fost lovite de un autobuz scapat de sub control, care a intrat in trecatori, in orasul Cadiz, anunta autoritatile, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Un tanar de 25 de ani este dovada ca minunile exista! Alexandru s-a trezit din coma dupa doi ani in care familia lui a trecut prin clipe ingrozitoare și au fost la un pas sa iși piarda speranța. Momentul in care el s-a trezit din coma a fost un miracol pentru toata lumea, iar mama lui a fost uluita…

- Un roman s-a urcat beat intr-un avion din Zaragoza care se indrepta spre Romania și a rupt ușa aeronavei. Cei 224 de pasageri au fost nevoiți sa coboare și fie sa aștepte cateva ore pana cand au putut decola din nou. Intamplarea s-a petrecut sambata, la ora 9.15, pe pista aeroportului din capitala aragoneza.…