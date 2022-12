Stiri pe aceeasi tema

- Milionarul Doru Morcovescu, potent om de afaceri din județul Prahova, a gasit mort, joi dupa-amiaza, intr-o camera a hotelului pe care il deținea la Ploiești. Doru Morcovescu, in varsta de 60 de ani, un afacerist cunoscut, deținator al mai multor hoteluri in Ploie ...

- Un cunoscut om de afaceri din Prahova a fost gasit fara suflare, seara trecuta, in hotelul sau din centrul orasului Ploiesti. Milionarul in euro si-a pus capat zilelor, spun anchetatorii, iar moartea sa ridica multe semne de intrebare.Familia povesteste ca nu avea datorii si nici motive din pricina…

- Un cunoscut om de afaceri din Prahova a fost gasit fara suflare, seara trecuta, in hotelul sau din centrul orasului Ploiesti. Milionarul in euro si-a pus capat zilelor, spun anchetatorii, iar moartea sa ridica multe semne de intrebare.Familia povesteste ca nu avea datorii si nici motive din pricina…

- Un om de afaceri prahovean a fost gasit mort, joi dupa-amiaza, in incinta hotelului pe care il detinea in Ploiesti si care este unul dintre cele mai mari hoteluri din oras. Decesul a fost constatat de catre un echipaj al ambulantei, care nu au putut face nimic pentru a il salva pe barbatul in varsta…

- Doru Morcovescu, unul dintre cei mai importanți investitori din Prahova in domeniul turismului, a fost gasit mort in seara zilei de joi, 29 decembrie, in baia apartamentului sau din hotelul Prahova din Ploiești, pe care il și deține. Surse judiciare susțin ca omul de afaceri ...

- Un eveniment șocat a fost inregistrat joi seara: Doru Morcovescu, patronul Hotelului Prahova din Ploiești, om de afaceri care deține și Complexul Balnear Slanic, s-a sinucis! Conform unor surse din cadrul poliției județene, Doru Morcovescu a fost gasit spanzurat intr-una dintre camerele hotelului Prahova,…

- Cadavrul unui barbat in varsta de 60 de ani a fost gasit intr-un hotel din Ploiești. Anchetatorii au stabilit ca este vorba despre o sinucidere. Potrivit surselor, este vorba despre milionarul prahovean Doru Morcovescu, patronul hotelului Prahova.

- La fața locului a fost trimis gun echipaj de pompieri și o ambulanța dotata cu terapie intensiva mobila.Explozia s-a produs la un aparat de incalzire.Victima este un barbat in varsta de 30 ani care prezinta arsuri de gradul II și III pe 90% din suprafața corporala și la nivelul cailor aeriene.A fost…