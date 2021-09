Cine este, de fapt, Petrache Poenaru, românul care a inventat stiloul Petrache Poenaru este unul dintre romanii care s-a facut remarcat de-a lungul vieții sale. Avem chiar și o stație de metrou care ii poarta numele. Insa cine este acesta cu adevarat? Petrache Poenaru s-a nascut pe 10 ianuarie 1799, Benești, județul Valcea și a murit pe 2 octombrie 1875, București. El a fost un pedagog, inventator, inginer și matematician roman, membru titular al Academiei Romane. Tudor Vladimirescu a insistat ca acesta sa studieze la Viena, apoi la Paris, filologia și științele tehnice. El a fost și cel are a inventat stiloul. In timpul studiilor breveteaza primul toc rezervor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

