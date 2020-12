Cine este Claudiu Năsui, propunerea pentru Ministerul Economiei: Militant pentru zero impozite și contribuții pe echivalentul salariului minim ​Claudiu Nasui (35 ani), deputat USR, se afla la al doilea mandat în Parlament si este propus sa ocupe funcția de ministru al economiei în viitorul Guvern. În 2016 a fost consilierul ministrului de finanțe, în Guvernul Cioloș. Este deputatul care militeaza cel mai mult pentru impozit zero pe echivalentul salariului minim, idee care, deocamdata, nu poate fi pusa în aplicare având în vedere ca ar crea o gaura bugetara de circa 10 miliarde de euro într-un an.



