Cine este cel mai mare fotbalist din istorie, conform inteligenței artificiale? Competiția pentru titlul de cel mai bun jucator din istoria fotbalului va starni mereu multe opinii diferite, de la cei care se bazeaza pe Ronaldo sau Messi, pana la cei care aleg Maradona sau Pele. Mulți experți și analiști ai sportului „rege”și-au exprimat parerile, dar acum exista o alta metoda de acordare a titlului de „GOAT” jucatorilor, adica cu ajutorul inteligenței artificiale. In acest sens, AI a fost provocat de jurnaliștii Mirror sa spuna cine este cel mai mare jucator din istoria fotbalului și sa intocmeasca un Top 10. Surpriza regasita in acest clasament este ca nici Leo Messi, nici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (36 de ani) nu accepta sa nu caștige nici in MLS și l-a uimit la Inter Miami pe antrenor. „Era tare frustrat și i-am zis ca nu putem caștiga toate meciurile”, a dezvaluit Gerardo „Tata” Martino. La 36 de ani, Leo Messi nu și-a pierdut apetitul pentru goluri și trofee. Chiar daca a lasat-o…

- Golden trophy in grass on soccer field background Daca iți place fotbalul este imposibil sa nu fi auzit de celebrul trofeu Balonul de Aur. Acesta se acorda anual celui mai bun jucator dupa o ancheta a publicației France Football. Inca din anul 1956 se ofera acest trofeu, deci are o tradiție destul de…

- Carlos Alcazar, cel mai bun jucator al momentului și deținatorul US Open, a fost eliminat de Daniil Medvedev, numarul 3 ATP. Carlos Alcaraz nu iși va putea apara titlul la Flushing Meadows. Liderul mondial a fost invins in semifinale de rusul Daniil Medvedev (3 ATP), la capatul unui meci in care ibericul…

- Coldplay adauga concert la București pe 13 iunie 2024, din cauza cererii intense la pre-sale-ul pentru concertul din 12 iunie. Biletele s-au epuizat rapid in primele trei ore ale sesiunii pre-sale. „Datorita cererii incredibile in sesiunea pre-sale, un al doilea show va avea loc in București, pe 13…

- Lionel Messi (in varsta de 36 de ani) a avut debutul sau pentru Inter Miami, la aproximativ o luna și jumatate de la transferul sau in MLS, efectuat in perioada de mercato din vara. Campionul mondial a fost adus in joc in minutul 54 al meciului cu Cruz Azul, unde scorul era 2-1, și a dovedit inca o…

- Hristo Stoichkov (57 de ani), fost jucator al Barcelonei, intervine in favoarea lui Lionel Messi (36 de ani), argentinianul care a semnat in MLS și explica de ce acesta a refuzat contractul imens propus de saudiți. O legenda a Barcelonei explica de ce Messi n-a procedat precum Cristiano Ronaldo și nu…

- Cristiano Ronaldo este convins ca prezența lui nu ajuta doar echipele cu care are contract, ci este chiar „o locomotiva” și pentru campionatele respective. Starul portughez a acordat un interviu in care a facut mai multe declarații controversate. A spus ca se simte foarte bine in Arabia Saudita și ca…

- Romanii pot sa cumpere 78 milioane de actiuni la cea mai valoroasa companie de stat: oferta de 8,8 miliarde de lei la pretul maxim de subscriere de 112 lei, evaluare de 50,4 miliarde de lei. Deja s-au acontat acțiuni de 2,24 miliarde de lei. „Trei grupuri de investitori institutionali romani (“Investitorii…