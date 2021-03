Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucarie pentru a descoperi ce surpriza le-a mai pregatit Gina Pistol, la amuleta 10 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

- Vlad și Cristi Munteanu sunt frați gemeni, sunt din Constanța și au decis sa vina in ediția 9 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” cu dorința de a-i impresiona pe cei trei jurați.

- Una dintre marile surprize din ediția 8 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost apariția celebrei Rodica Popescu Bitanescu! Actrița a venit sa-i surprinda pe jurați cu o rețeta speciala.

- In ediția 7, sezonul 9 Chefi la cuțite, Speak a reușit sa descopere unele secrete din culisele emisiunii și a sarbatorit alaturi de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Un moment cu adevarat special din ediția 7 din sezonul 9 „Chefi la cuțite” a fost atunci cand am putut s-o cunoaștem pe Narcisa Birjaru, o tanara in varsta de 24 de ani care l-a facut chiar și pe Sorin Bontea sa planga.

- Sorin Bontea este unul dintre cei mai apreciați bucatari din Romania. Juratul de la „Chefi la cuțite” a fost intrebat de nenumarate ori de catre fani, daca el este cel care gatește in familia lui, iar acum, acesta a recunoscut cine este, de fapt, chef in bucataria de acasa. „Trebuie sa va zic un secret:…

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai apreciați chefi in Romania. Acesta este juratul show-ului „Chefi la cuțite”, alaturi de Florin Dumitrescu și Sorin Bontea . A devenit cunoscut in urma cu cațiva ani, odata cu participarea la emisiunea MasterChef, de la Pro TV, in aceeași formula la masa juriului.…

- Chiar daca sezonul in care a participat s-a incheiat de cateva luni bune, Silviu Costan, cunoscut ca „Foca” la „Chefi la cuțite” continua sa-și ia fanii prin surprindere in fiecare zi! Dupa ce le-a dezvaluit internauților cadoul romantic pe care i l-a facut soției, fostul concurent i-a lasat cu gurile…