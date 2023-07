Cine este baronul căzut în dizgrația conducerii PSD Inaugurarea cu mare fast a podului de la Braila a scos in evidența și faptul ca un mare baron PSD a cazut in dizgrația actualei conduceri a partidului. La inaugurarea podului de la Braila, o mulțime de politicieni și bagatori de seama s-au bulucit ca sa fie vazuți la TV in jurul „vedetelor” Iohannis, Ciolacu, Ciuca sau Grindeanu. Insa, surprinzator, marele absent din linia intai a fost baronul PSD de Tulcea, Horia Teodorescu. Acesta, in calitatea sa de președinte al Consiliului Județean Tulcea, adica beneficiarul direct al investiției de la Braila, n-a fost invitat sa spuna doua vorbe despre podul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

