Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Cine este tatal CRIMINAL din Alba care și-a spanzurat copilașul și apoi s-a sinucis: Barbatul era suparat ca nu petrece destul timp cu micuțul FOTO| Cine este tatal CRIMINAL din Alba care și-a spanzurat copilașul și apoi s-a sinucis: Barbatul era suparat ca nu petrece destul timp cu micuțul O…

- Bogdan Radu, 27 de ani, este barbatul care si-a omorat baiatul de numai un an pentru a se razbuna pe fosta iubita.Barbatul s-a certat cu fosta iubita prin mesaje, iar apoi nu a mai fost de gasit. Femeia a sunat la 112 și a dat aresa apartamentului. Polițiștii au dat acolo peste o scena abominabila. Proprietarul…

- Un tanar de 27 de ani, originar din Vințu de Jos, care locuia cu chirie intr-un apartament din cartierul albaiulian Ampoi, și-a omorat copilul in varsta de un an iar mai apoi s-a siucis. Motivul ar fi ca mama copilului, o tanara de 25 de ani din Alba Iulia, l-a parasit la sfarșitul anului trecut, […]…

- Un tanar de 27 de ani, originar din Vințu de Jos, care locuia cu chirie intr-un apartament din Alba Iulia, și-a omorat copilul in varsta de un an iar mai apoi s-a siucis. Motivul ar fi ca mama copilului, o tanara de 25 de ani din Alba Iulia, l-a parasit la sfarșitul anului trecut, pentru […] The post…

- Un barbat si fiul sau, in varsta de un an, au fost gasiti spanzurati intr-un apartament din Alba Iulia. Politistii ancheteaza o posibila crima, urmata de o sinucidere. Barbatul ar fi vrut sa se razbune pe mama copilului, care nu a vrut sa se impace cu el. Femeia a suferit un soc si a fost dusa la spital. …

- Azi-noapte, o femeie de 25 de ani, din Alba Iulia, a sunat la Poliție, ingrijorata fiind ca fostul sau partener, un barbat de 27 de ani din Alba Iulia, caruia ii lasase in ingrijire bebelușul de 1 an, a refuzat sa comunice unde se afla, iar ulterior nu a mai raspuns la telefon și nici [...] Articolul…

- Un eveniment tragic a șocat in aceasta dimineața Alba Iulia. In cursul nopții de sambata spre duminica polițiști au gasit un barbat de 27 de ani și un bebeluș de doar un an spanzurați intr-un apartament din Municipiu. Potrivit informațiilor primite de la IPJ Alba, in noaptea de 25/26 martie 2023, in…

- Un postas s-a sinucis dupa ce a fost acuzat ca ar fi furat peste 130.000 de lei din pensii si alocatii. Barbatul s-a spanzurat dupa ce locuitorii comunei Draguseni, județul Botoșani, l-au reclamat ca ar fi fugit cu banii, informeaza StirileProTV. Mai mulți localnici din Dragușeni au reclamat la poliție,…