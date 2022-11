Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit și un tanar a ajuns cu rani grave la spital dupa ce au intrat cu mașina intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc in aceasta noapte pe raza localitații Bogdanești. Potrivit ISU Suceava, un autoturism intrat intr-un cap de pod, in urma impactului rezultand doua victime, una dintre acestea…

- Un tanar de 16 ani din Ghinda și-a pierdut viața noaptea trecuta, intr-un tragic accident de circulație petrecut in Jelna. Prietenii au inceput sa-l planga și sa trimita mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare inca de azi-noapte… Accidentul s-a petrecut aseara, aproape de miezul nopții, in…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, unul condus pe direcția București catre Buzau de catre o șoferița in varsta de 19 ani, din Rușețu, și mașina care circula din sens opus, la volanul careia se afla un șofer de 46 de ani, din București.…

- In aceasta seara, traficul a fost dirijat in municipiul Buzau, la intersecția strazilor Bazalt cu Transilvaniei, in urma unui accident rutier soldat cu ranirea unui tanar. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe strada Bazalt dinspre…

- Drama pe o șosea din Capitala – un tanar a sfarșit in urma unui grav accident rutier. Cadrele medicale și polițiștii au intervenit, marți seara, la locul unui accident rutier soldat cu o victima. Din pacate, pietonul nu a putut fi salvat, in ciuda manevrelor de resuscitare la care a fost supus. Accidentul…

- „La fata locului, kilometrul feroviar 37+300 m, a fost gasita o persoana decedata, partial prinsa sub locomotiva trenului care circula pe relatia Resita-Caransebes. Din verificarile efectuate s-a stabilit ca este vorba despre un barbat de 34 de ani, din Resita. Cadavrul barbatului a fost transportat…

- Tanarul, fost elev al Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Falticeni, a fost lovit de o mașina, condusa de un tanar de 26 de ani, in apropierea unei treceri de pietoni din oraș. Polițiștii continua cercetarile pentru a afla cu exactitate cum s-a produs accidentul. Șoferul a fost testat…

- Doi copii care se plimbau pe o bicicleta electrica, in localitatea Sahateni, judetul Buzau, au ajuns la spital, vineri, dupa ce s-au dezechilibrat si au fost loviti de o masina, informeaza News.ro. Potrivit IPJ Buzau, din primele date s-a stabilit faptul ca doi copii, de 7, respectiv 10 ani, ambii din…