- Dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan nu are liniște nici de sarbatori. Impresara a primit mai multe mesaje și fotografii cu soțul ei și Corina Caciuc din perioada in care ei inca erau un cuplu, anunța Spynews.ro . Cand toata lumea este alaturi de familie in aceasta perioada, Anamaria…

- Laurențiu Reghecampf a venit in lipsa Anamariei Prodan sa-și vada fiul, dupa ce impresara a declarat ca in ultimele 8 luni il vazuse doar 10 minute . Antrenorul s-a fotografiat alaturi de Bebeto, care sufera extrem de rau din cauza desparțirii parinților lui. Anamaria Prodan a fost plecat a in Dubai…

- Anamaria Prodan s-a intors recent din Dubai și a vorbit despre ce se intampla intre ea și Laurențiu Reghecampf, dupa ce acesta a decis sa divorțeze. Impresara a acordat un interviu ziarului Click , la scurt timp dupa ce s-a intors din Dubai. Vedeta a dat ultimele detalii despre ce se intampla intre…

- Anamaria Prodan a ținut sa clarifice și zvonurile potrivit carora s-ar fi sarutat cu omul de afaceri Eduard Irimia, in fața soției lui. In cadrul emisiunii „Teo Show”, impresara a facut primele declarații. „Arabii se pupa de trei ori, așa este la ei. Ne-am pupat de trei ori și am ținut sa-i mulțumesc…

- Anamaria Prodan trece printr-o perioada mai puțin placuta din viața sa. Impresara se afla in "plin scandal de divorț" cu Laurențiu Reghecampf, iar recent au aparut zvonuri in presa ca s-ar fi pupat Eduard Eremia, la o petrecere din Dubai.

- Anamaria Prodan a transmis un mesaj dur dupa ce s-a spus ca s-a pupat cu un barbat celebru. Vedeta a mers la Dubai pentru a rezolva unele probleme, insa a participat și la un eveniment alaturi de multe alte celebritați. Impresara s-a distrat pe cinste. Anamaria Prodan s-a pupat cu un barbat celebru?…

- Anamaria Prodan este revoltata, dupa ce a aflat ca Luca, baiatul lui Laurențiu Reghecampf din prima casatorie, are firma din 2020 cu actuala iubita a tatalui sau. Impresara susține ca tanarul a mințit de frica și ca el intotdeauna iși asculta tatal. Recent, in presa au aparut informații potrivit carora…