Cine este Anna Indiana, noua cântăreață de pe platforma X? Anna Indiana e o cantareața care tocmai și-a facut debutul pe internet, pe platforma de socializare X cu melodia „Betrayed by this Town” și deja a strans peste 24 de milioane de vizualizari. Adevarul este ca Anna Indiana nu exista in carne și oase, ci este doar o imagine creata de Inteligența Artificiala. O tipa draguța, cu un ten perfect și o voce interesanta, nu extraordinara, și-a facut debutul pe internet, pe platforma X, iar lumea a dat buluc sa o vada, strangand 24 de milioane de vizualizari inca dintru-inceput. Tanara draguța care iși spune Anna Indiana nu este insa vreo noua stea a muzicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

