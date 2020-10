Stiri pe aceeasi tema

- Prim-adjunctul Jandarmeriei Bucuresti, Alin Mastan, a fost imputernicit in functia de inspector general al Jandarmeriei Romane, prin ordin al ministrului Marcel Vela.”Avand in vedere ca la data de 19.10.2020 a expirat imputernicirea in functia de inspector general al Inspectoratului General…

