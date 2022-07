Cine est românul dispărut în mare, de trei zile, în Lefkada Noi informatii despre romanul de 25 de ani care a disparut duminica in mare, in insula greceasca Lefkada. Tanarul a intrat in marea involburata si n-a mai fost vazut. El este fiul primarului din comuna Amarastii de Jos, judetul Dolj. Tanarul se afla in vacanta, in Lefkada, insotit de un grup de prieteni. Duminica dupa-amiaza a mers pe o plaja si a intrat in mare alaturi de un prieten. La un moment dat, s-a scufundat, insa nu a mai iesit la suprafata, scrie presa elena. Amicii lui au intrat imediat in alerta si au anuntat autoritatile. De atunci, el cautat de fortele de interventie elene cu ajutorul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In orice colț de lume am merge, plajele salbatice pot deveni locuri extrem de periculoase, chiar și pentru cei mai buni inotatori. Din pacate, conform unui comunicat MAE, aflam ca in urma cu doua zile, un turist roman a fost dat disparut pe una din plajele salbatice din Lefkada. Romanul, in varsta de…

- In cursul zilei de duminica, un tanar roman in varsta de 25 de ani a fost dat disparut in mare, in Lefkada. De doua zile, barbatul e cautat cu navele Garzii de Costa, cu scafandri, dar și pe uscat, cu ajutorul polițiștilor. Fara succes insa, pana in acest moment, nu a fost gasit. Disperați, cei din…

- Un tanar roman disparut in mare in Grecia, in urma cu doua zile, este cautat de echipele de salvare elene, insa fara rezultat pana acum, anunța, marți, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit Antena 3, tanarul in varsta de 25 de ani este fiul primarului din localitatea Amaraștii de Jos, județul Dolj. …

- E alerta in Lefkada, dupa ce duminica la pranz un roman a disparut in mare și cautarle lui au fost zadarnice pana acum, noteaza Agrinio Press . Nici urma pana la aceasta ora de inotatorul de 25 de ani care a disparut duminica la pranz aproape de marginea plajei Mylos. Doua nave ale Garzii de Coasta,…

- Un pacient a disparut din Spitalul TBC Runcu și este cautat de polițiști. Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata sambata prin apelul unic 112, despre faptul ca Dumitru Marica, in varsta de 40 de ani, domiciliat in comuna Țanțareni, județul Gorj, a plecat in mod voluntar de la Sanatoriul Dobrița,…

- Turiștii romanii continua sa relateze despre țepele pe care trebuie sa le indure in Grecia.”Daca vedeți pe undeva 0.05 cenți și nu știți ce e, sa știți ca e taxa de pahar și taxa de capac. Eu pana azi nu am mai vazut”, a scris, zilele trecute, un turist roman aflat in Thassos.Romanul a explicat totul…

- Presa din Grecia scrie ca primul caz suspect de variola maimuței din aceasta țara se infirma. Pacientul, care este un roman stabilit in Marea Britanie, are de fapt varicela. El se afla in vacanța și a fost internat in spital, dupa ce pe corp i-au aparut erupții asemanatoare celor provocate de variola…

- L-ați vazut? Copil de 13 ani din comuna Mihalț, cautat de familie și polițiști. A plecat de acasa și nu s-a mai intors Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea…