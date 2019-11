Cine era, de fapt, atacatorul de pe Podul Londrei, care a ucis, vineri, doi oameni

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei se numea Usman Khan, avea 28 de ani si a fost detinut dupa ce a fost condamnat pentru terorism, a anuntat seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, informeaza BBC.

- Conf. univ. dr. Vasile-Aurel Caus, presedintele organizatiei Mensa Romania, a declarat marti, pentru Agerpres, ca multi romani cu un coeficient inalt de inteligenta aleg sa plece din tara. Organizatia Mensa fost creata in 1946 in Oxford, Marea Britanie. Aceasta are scopul de a gasi si pune in legatura…

- Cinci oameni au fost injunghiați de un individ inarmat cu un cuțit, in timp ce se aflau la cumparaturi intr-un centru comercial din orașul Manchester din Marea Britanie. Persoanele ranite au fost transportate de urgența la spital.

- Wiranto a fost atacat imediat ce a coborat din masina la Pandeglang, provincia Banten. Intr-o fotografie a politiei, ministrul, fost general, apare transportat cu o targa spre un spital din apropiere. Dedi Prasetyo, purtatorul de cuvant al politiei nationale, a confirmat incidentul si a declarat…

- Dupa ce marți a aparut informația potrivit careia singurul candidat ramas in cursa pentru funcția de director este Cristina Antik, Ilie Bolojan a reacționat și a cerut anularea concursului inainte sa fie prea tarziu. Cristina Antik este și membra a Consiliului de Administrație al Aeroportului…