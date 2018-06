Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Mitea, fost prefect de Sibiu, fost prefect de Neamț și fost șef la Agenția Domeniilor Statului, a murit joi noaptea, puțin inainte de ora 22, intr-un accident rutier petrecut pe DN7, in zona localitații Milcoiu, Valcea. Fostul prefect de Neamț se afla intr-un autoturism Ford, alaturi de un om de…

- Un accident rutier petrecut la mijlocul lunii mai pe E 85, la ieșirea din Suceava spre Siret, in dreptul localitații Patrauți, s-a transformat intr-o dubla tragedie, care a lovit aceeași familie. Inițial, o femeie in varsta de 80 de ani a murit pe loc in urma impactului, insa, ulterior, la Spitalul…

- Autoturismul a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Medici sositi la fata locului au incercat sa-l resusciteze pe soferul in varsta de 48 de ani, insa acesta nu a raspuns manevrelor si a fost declarat decedat. Sotia barbatului a ajuns la spital cu rani usoare. Cei doi soti erau din…

- Doi turisti au murit in Malta si alti 50 au fost raniti dupa ce autocarul descoperit cu care mergeau a lovit crengile unor copaci, in Zurrieq.Tragedia a avut loc in apropiere de capitala Valletta, pe un drum folosit adesea de turisti.

- Un autocar in care se afla aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina care a fost pierduta de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O persoana din autoturism este incarcerata, iar cel putin…