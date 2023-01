Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) Catalina Tranescu a declarat, dupa ce o femeie a fost omorata de o haina de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din Capitala, ca ASPA a ridicat peste 120 de caini din luna aprilie a anului 2022, cand victima…

- Victima ucisa sambata de o haita de caini intr-o zona de pe malul Lacul Morii se numea Ana Oroș. La cei 43 de ani ai sai, femeia era pasionata de drumeții, sport și alergat. Participa la maratoane și competiții și facea parte din Alpin Club Pro-Mont București. Fii la curent cu cele mai noi…

- Consilierii generali PNL au reacționat dupa scenele șocante de pe Lacul Morii, acolo unde o femeie a fost atacata și ucisa de maidanezi. "Sumele alocate anual pentru ASPA sunt imense! Vreau sa știu cine a oprit capturarea cainilor fara stapan. Sunteți platiți se ne protejați, nu sa tocați bugete pe…

- O femeie de doar 43 de ani a fost atacata și ucisa de zeci de maidanezi pe malul Lacului Morii din Capitala. Primaria Sectorului 6, condusa de Ciprian Ciucu, vine cu precizari, incercand parca sa dea vina pe altcineva pentru tragedia de sambata dimineața. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O femeie din București a fost omorata de o haita de caini, in timp ce alerga langa Lacul Morii. Aceasta avea 44 de ani, iar aceeași tragedie era la un pas sa se intample și in urma cu un an.

- O femeie care alerga pe marginea Lacului Morii din Sectoruyl 6 al Capitalei a fost atacata de zeci de maidanezi și ucisa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti a fost omorata de o haita de caini. La locul tragicului incident s-au deplasat polițiștii care au identificat victima, iar un echipaj medical a constatat decesul. Femeia n-a avut nicio scapare O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti,…

- Poluare extrema in București. Cele mai mari depașiri au fost inregistrate in Voluntari, Colentina, Ferentari, Popești Leordeni și in zona din spatele Lacului Morii, deci la periferia orașului. Pentru particulele PM 2,5, rețeaua independenta de monitorizare a calitații aerului, Airly.org, a inregistrat,…