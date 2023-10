Cine e traseistul politic care a luat locul șpăgarului Buzatu la șefia PSD Vaslui Europarlamentarul Dragoș Benea, care este liderul filialei din Bacau, a preluat conducerea interimara a PSD Vaslui și a intreprins o acțiune politica pentru a garanta stabilitatea majoritații PSD in Consiliul Județean. Astfel, vicepreședintele CJ Vaslui, Dan Marian, s-a alaturat PSD, ceea ce a starnit nemulțumirea multor primari din partid. Acesta are o istorie politica variata, fiind anterior membru PNL, PDL și ALDE. Buzatu a incercat sa-l integreze in partid, dar fara succes. Mulți primari din PSD s-au opus, iar la acea vreme, deputatul Solomon a fost cel mai vehement. Faptul ca Benea il vede… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

