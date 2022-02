Stiri pe aceeasi tema

- Tania Alexandra este tanara care l-a cucerit pe fostul soț al lui Kim Kardashian, la o petrecere in Paris. Romanca a povestit cu lux de amanunte ce s-a intamplat mai exact, pentru a nu se interpreta nimic.

- In urma cu cateva zile, Kanye West a fost surprins la o petrecere din Paris in compania unei romance. Este vorba despre Tania Alexandra, tanara care a povestit despre intalnirea cu celebrul rapper intr-un interviu la Kanal D, pentru emisiunea „Teo Show”.Recent, in capitala Franței a avut loc o prezentare…

- „Lucia poate sa provoace pasiune, revolta, tristete, bucurie, furie, dar in acelasi timp am vrut sa evoc senzatia ca idealul, nu e pentru viitor, ci pentru acum, ca sa simtim in teatru ce inseamna sa fii suta la suta uman”, afirma Andrei Serban despre premiera bucureșteana cu „Lucia di Lammermoor” de…

- Madalina Ghenea a facut furori pe rețelele de socializare printr-o postare in care il imbrațișeaza senzual pe celebrul actor din Game of Throne, Jason Momoa. Romanca care a cucerit Hollywoodul sta aproape de oameni grei din industria filmului.

- Liniștea și armoniile profunde ale lui Bach au umplut ieri seara biserica romano-catolica «Sfanta Treime» de pe strada Gheorghe Șincai. Melomanii din Bistrița au ocazia sa se bucure de un concert special de Craciun oferit de Betak. Zilele trecute, cei de la compania Betak au oferit bistrițenilor un…

- Brutarii anunța prețuri mai mari cu 10-15% la paine, in aceasta perioada, dupa ce costurile de producție au scapat de sub control. Chiar și așa, acestea nu au cum sa fie acoperite, mai ales ca totul s-a scumpit chiar și de pana la 12 ori, cum este cazul curentului electric, dar lista vizeaza și graul,…

- Unul dintre manuscrisele pregatitoare pentru teoria relativitatii generale a lui Albert Einstein, document a carui valoare este estimata la o suma cuprinsa intre doua si trei milioane de euro, va fi scos la licitatie marti la Paris, informeaza AFP duminica, arata Agerpres. "Acesta este, fara…