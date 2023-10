Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Israel a supravietuit atacului teroristilor Hamas de la festivalul din Re’im, la granita cu Fasia Gaza, stand ascunsa timp de șapte ore sub cadavrele celor omorați. Lee Sasi se afla, sambata dimineata, alaturi de prietenii sai, dar si de alte cateva mii de tineri, la festivalul „Nature…

- Tragediile din Israel sunt resimțite din plin și in Romania. Florin Achim (32 de ani), fundașul dreapta de la Concordia Chiajna, a fost coleg de echipa la Maccabi Petah Tikva, in sezonul 2015-2016, cu Lior Asulin, ucis de teroriștii Hamas, in dimineața zilei de 7 octombrie, la un festival de muzica…

- Un cuplu israelian și-a folosit ultimele secunde de viața pentru a-și salva gemenii in varsta de 10 luni. Itai și Hadar Berdichevsky, amandoi de 30 de ani, i-au auzit pe militanții Hamas spargandu-le ușa casei lor din kibuțul Kfar Gaza, iar singurul lor gand a fost sa-și puna la adapost copiii.

- Lee Sasi, o tanara din Israel, a povestit cum a supravietuit atacului teroristilor Hamas la festivalul din Re'im, la granita cu Fasia Gaza, in ziua in care militantii palestinieni au declansat razboiul si au omorat sute de tineri care participau la festiv

- Grav bulversat de atacul ucigaș – cel mai puternic de la crearea statului -, Israelul a declarat oficial razboi gruparii Hamas. Un bilanț dat publicitații duminica seara tarziu anunța ca numarul morților de ambele parți depașește 1.100, din care 700 sunt israelieni, 2300 sunt raniți și in jur de 150…

- O imensa diversiune a facut ca Israelul sa fie prins cu garda jos atunci cand gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata un atac devastator asupra țarii, care a permis unei forte ce foloseste buldozere, deltaplane si motociclete sa infrunte cea mai puternica armata din Orientul Mijlociu,…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin" Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Biden a avertizat „orice alta parte ostila Israelului" sa nu incerce sa profite de criza provocata de Hamas.Joe Biden…

- Cel puțin 22 de morți și peste 500 de raniți sunt acum raportate in Israel. Teroriștii continua sa extermine civili și sa tortureze cadavrele. Conducerea UE a condamnat cu fermitate atacul cu rachete lansat de militanții Hamas asupra Israelului și a solicitat incetarea imediata a violențelor.