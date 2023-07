Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu le-a propus pentru Ministerul Muncii pe Simona Bucura Oprescu, iar pentru Ministerul Familiei pe Natalia Intotero. Acestea au fost votate in Consiliul Național al PSD, iar acum urmeaza ca Marcel Ciolacu sa trimita propunerile catre Palatul Cotroceni. Paul Stanescu, in locul Gabrielei…

- PSD a decis ca propunerile care vor pleca spre președintele Klaus Iohannis, in ceea ce privește Ministerul Muncii și cel al Familiei, sa fie Simona Bucura-Oprescu și Natalia Intotero, susțin surse de la varful formațiunii social-democrate.

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a propus pentru Ministerul Muncii pe Simona Bucura Oprescu, iar pentru Ministerul Familiei pe Natalia Intotero. Acestea au fost votate in interiorul PSD, iar acum urmeaza ca Marcel Ciolacu sa trimita propunerile catre Palatul Cotroceni.De asemenea, s-a…

- Simona Bucura Oprescu a fost votata luni, 17 iulie, in Consiliul Politic National al PSD, pentru a prelua Ministerul Muncii in locul lui Marius Budai, iar Natalia Intotero a fost votata pentru Ministerul Familiei, in locul Gabrielei Firea, au declarat surse din partidul condus de Marcel Ciolacu pentru…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, și-a inaintat propunerea pentru Ministerul Muncii, in cadrul ședinței Consiliului Național al PSD.Conform surselor din PSD, Marcel Ciolacu a propus-o pe Simona Bucura Oprescu. Aceasta urmeaza sa intre la votul partidului, dar fiind susținuta de Marcel Ciolacu…

- Doi botoșaneni ar urma sa faca parte din urmatorul guvern. Marius Budai la Ministerul Muncii și Raluca Turcan la Cultura. Nou guvern urmeaza sa fie investit pana joi, a precizat Nicolae Ciuca, luni, in momentul anunțului demisiei din funcția de premier iar președintele Klaus Iohannis il va nominaliza …

- Liderii PNL s-au intalnit marți seara cu președintele Klaus Iohannis, susțin surse politice citate de Antena3 CNN. Intalnirea are loc in contextul in care Nicolae Ciuca intenționeaza sa-și depuna vineri mandatul, pentru ca funcția de prim-ministru sa fie preluata de liderul PSD, Marcel Ciolacu.Liderii…

- Marcel Ciolacu a comentat, miercuri, la Romania TV, propunerea liderului PNL Iași, Alexandru Muraru, care a spus ca AUR ar trebui sa fie interzis. Șeful PSD a spus ca ideea „este o mare tampenie” și l-a criticat pe Muraru pentru ca „are un comportament nu departe de cel al politicienilor AUR”.